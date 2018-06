Dal ritiro argentino pre-mondiale arrivano indiscrezioni di mercato sul Pipita Higuain

Sarà una lunga e intensa estate di calciomercato quella che attende la Juventus, dalle parti di Torino lo sanno bene. Ritornano ad aleggiare i rumors circa il possibile addio di Gonzalo Higuain dal club bianconero, con lo stesso Pipita che ha rilasciato delle dichiarazioni importanti e riguardanti il proprio futuro all’emittente Espn, durante il ritiro di Barcellona (pre-mondiale) con la nazionale Albiceleste.

“Per adesso mi trovo bene e sono felice alla Juventus, mia figlia per adesso crescerà a Torino, ma mi piacerebbe giocare in Premier League“. Parole – queste pronunciate da Higuain – indubbiamente dalla duplice interpretazione: tanti i club interessati al Pipita, anche dalla Premier (Chelsea su tutti) tanto desiderata dal numero 9 bianconero.

Mondiali e non solo

Higuain parla anche di altro nella sua intervista, puntualizzando la sua condizione fisica ed atletica in vista dei prossimi mondiali in Russia 2018: “È sempre un sogno giocare una Coppa del Mondo, questa è la mia terza ed è una sfida che ora affronto con una maturità maggiore, un torneo che tutti vogliamo vincere. Mi sento molto bene, la famiglia mi ha dato tanto, la testa è tutto nella vita. Se uno sta bene di testa, il resto arriva di conseguenza”.

Poi, in merito all’amichevole annullata della sua Argentina contro Israele, dice: “È stato giusto non andare in Israele, la sicurezza viene prima di tutto, alla fine è stata fatta fare la cosa giusta, la sicurezza e il buon senso sono al primo posto”.