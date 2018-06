Nove anni d’amore: un traguardo importante per Eros Ramazzotti e la sua compagna Marica Pellegrini.

Ecco cosa ha postato il cantante sul suo profilo Instagram a corredo di una foto con un enorme mazzo di rose rosse:

Nove anni sono pochi ma in questo mondo 🌎 a mille, spericolato, ammalato,per me, sono tanti. Stare ancora insieme come fosse la prima volta ha un sapore che dovrebbero vivere tutti nel mondo, è INCREDIBILE❤. Avere a fianco te è la cosa più istruttiva ed emozionante che io abbia mai vissuto, tutto passa in secondo piano, anche e sopratutto le brutture di quello che ci gira intorno. Cmq

SEMPRE POSITIVI e molto molto vicino ai nostri CUCCIOLI. True love 💯% ❤Marica Mia❤