E sono ore calde anche sul fronte della politica estera. La spaccatura dell'Ue sull'asilo ai migranti ormai è netta: l'asse Italia-Visegrad ha fatto saltare la riforma di Dublino

Il “sì” di ieri del Senato, sulla carta, era il più complesso. Il voto di fiducia di oggi, in programma alla Camera, sarà quindi una pura formalità per il Governo gialloverde guidato da Giuseppe Conte. “Noi populisti? Sì, se vuol dire ascoltare la gente”, ha affermato il premier a Palazzo Madama. Sarà Conte a decidere? “Ma certo, e chi deve decidere? È lui il capo del Governo“, ha assicurato Luigi Di Maio ai cronisti al termine dell’assemblea dei parlamentari pentastellati.

E sono ore calde anche sul fronte della politica estera. La spaccatura dell’Ue sull’asilo ai migranti ormai è netta: l’asse Italia-Visegrad ha fatto saltare la riforma di Dublino, osteggiata con decisione dal ministero dell’Interno Matteo Salvini: “Siamo riusciti a bloccare una pessima controriforma, presto faremo una nostra proposta. In Europa l’Italia non è più sola”. La Francia di Macron, però, guida il fronte in difesa della revisione e, secondo alcune fonti, da due mesi Parigi lavora con Berlino e Stoccolma ad una nuova proposta di intesa da portare direttamente al summit.

I respingimenti e le chiusure delle frontiere spaventano i paesi più “moderati”: “La riforma non è morta, è necessaria. L’Europa non diventerà una fortezza”, ha detto il commissario Dimitris Avramopoulos. Conte, che terrà la delega ai Servizi segreti, ha intanto aperto politicamente alla Russia di Vladimir Putin in vista del proprio esordio internazionale al G7 in programma venerdì e sabato.

Governo, i temi caldi della politica estera

Ed è sempre la linea dura del leader leghista ad alimentare un altro fronte caldo, quello tunisino: “In parlamento abbiamo discusso della tragedia di Kerkennah e anche delle dichiarazioni del nuovo ministro dell’Interno italiano Matteo Salvini. Il punto è questo: c’è grande cooperazione tra Italia e Tunisia sulla lotta al terrorismo, sui temi economici e la lotta all’immigrazione clandestina, quindi nel momento in cui proprio una settimana fa si è annunciato che l’Italia è diventata il primo partner commerciale della Tunisia, abbiamo sentito delle dichiarazioni che non sono in sintonia con il livello di cooperazione tra Italia e Tunisia degli anni scorsi”. Lo ha dichiarato all’Ansa Oussama Sghaier, presidente della Commissione parlamentare dei tunisini all’estero, eletto nella circoscrizione estero in Italia per il partito islamico Ennhadha.

“In parlamento, – ha proseguito Shaier -, in particolare, ho riportato una dichiarazione del ministro Salvini sulla sua volontà di visitare presto la Tunisia e di chiedere di aumentare il numero dei rimpatri di tunisini dall’Italia e dunque ho chiesto al mio governo di esprimere una posizione riguardo a questa richiesta che verrà formulata a breve. Quello a cui teniamo in parlamento è che il livello di cooperazione tra Italia e Tunisia rimanga forte, equilibrato e focalizzato sulle tematiche che hanno fatto sì che ci sia energia positiva tra Italia e Tunisia. L’obiettivo – dunque conclude Sghaier – è quello di migliorare la cooperazione tra i due Paesi, e quella tra Italia e Tunisia è per noi una relazione strategica”.

Foto da Twitter.