Caffè decaffeinato, al gingseng, macchiato o corretto. Non c’è da stupirsi se, dopo tutte le “sperimentazioni” fatte sul caffè, arrivi l’ennesima novità: in Australia, l’ultima invenzione, è il caffè al sapore di broccoli, un vero e proprio concentrato di benessere. Qualcuno di voi leggerà quasi indignato questo articolo, qualcun’altro forse avrà già la nausea, ma conoscete i benefici di questa pozione “magica”?

Il caffè a base di broccoli

Il broccoli coffee, già servito in alcuni bar di Melbourne, contiente un estratto di polvere, formulato da scienziati dell’ente nazionale di ricerca Csiro e da esperti agricoli del gruppo Hort Innovation. Due cucchiai di questa polvere, che può essere mescolata anche ad altre bevande (pensate al te ai broccoli), equivale a una porzione di broccoli, un concentrato di fonte di fibre alimentari, vitamina B6, vitamina E e manganese.

I benefici della polvere ai broccoli

Lo scopo degli scienziati è quello di ridurre lo spreco di verdure creando prodotti sani. “La ricerca indica che in media gli australiani ancora non mangiano la dose giornaliera di verdure, e opzioni come la polvere di broccoli aiuterà a ovviare il problema”, ha detto il Ceo di Hort Innovation, John Lloyd.