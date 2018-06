Il portiere del Liverpool, criticato per le 'papere' in finale di Champions, sembra aver dimenticato tutto: in vacanza a Bora Bora con l'ex di Cristiano Ronaldo

Loris Karius è in vacanza: che sia meritata o meno (i tifosi Reds storcerebbero un po’ il naso a questa domanda) non importa. Il portiere tedesco, reduce da un periodo difficile perché finito nell’occhio del ciclone per le ‘papere’ (o forse solo vittima della commozione celebrale rimediata nello scontro con Ramos?) in finale di Champions contro il Madrid costate la Coppa al suo Liverpool, si rilassa adesso in vacanza a Bora Bora con l’ex di Cristiano Ronaldo, Daniella Grace.

Relax totale

Per il numero 1 del Liverpool sembra tutto acqua passata: Karius si rilassa, in vacanza con la modella 27enne negli splendidi paradisi tropicali della Polinesia francese. Un nuovo flirt, dunque, per il portiere Reds: in passato era stato paparazzato con altre fotomodelle, da Pamela Reif ad Annelie Alpert a Ianthe Rose; ma la Grace – presente anche allo stadio Olimpico di Kiev durante la finale tra Real e Liverpool – sarebbe l’ultima recente fiamma di Loris Karius, che pare apprezzi le modelle dalla taglia 38 in giù, tutte rigorosamente bionde, alte e con le misure 90-60-90.

Sui social

Dopo la disastrosa finale, ad onor del vero, Karius è molto meno attivo sui social: è dalla Grace che arrivano i feedbeck della loro love story. La modella, infatti, ha caricato delle foto su Instagram con il cane del portiere, e a Bora Bora con un “uomo misterioso” di cui si vedono solo le mani e i piedi. Che questa vacanza, staccando di fatto la spina, sia per Karius il rimedio ideale? Solo il campo potrà dare il verdetto definitivo. Intanto Loris si rilassa, cullato dalle onde del mare, dalla pace tropicale e dalle coccole della sua nuova fiamma…