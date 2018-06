A rivolgere l'appello è Simone Valente, deputato del M5S e responsabile grillino allo sport. La ragione, neanche a dirlo, è l'approdo in semifinale del grandissimo Marco Cecchinato

L’importantissimo torneo di tennis d’Oltralpe si avvia alle semifinali. E ad una di queste che parteciperà il nostro Marco Cecchinato. Proprio per questo, dunque, il grillino Simone Valente, deputato del M5S alla Camera, ha deciso di rivolgersi alla ai con un appello: “La Rai acquisti i diritti tv per la semifinale del Roland Garros alla quale parteciperà il tennista italiano Cecchinato”.



L’auspicio che gli italiani possano vedere in chiaro il loro ‘Check’

Nel contratto di servizio Rai del 2018-2022 non è previsto alcun obbligo di trasmissione. Eppure, l’auspicio è che la Rai, compresa l’importanza di un evento così rilevante, trasmetta la semifinale in chiaro. In questo modo, i moltissimi italiani appassionati potranno seguire uno dei più prestigiosi tornei mondiali. C’è attesa, adesso, per capire come risponderanno gli uffici di viale Mazzini.