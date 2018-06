I rosanero sprecano nel finale con Coronado, ma potranno gestire con più tranquillità il ritorno al Barbera domenica

Nell’andata della semifinale playoff di Serie B, il Palermo porta via un pareggio importante dal campo del Venezia. Gara giocata su ritmi particolarmente bassi nel primo tempo, ma decollata decisamente a inizio ripresa, quando si sono susseguite occasioni da entrambe le parti, preludio al botta e risposta firmato da La Gumina e Marsura nel giro di pochi minuti. Un 1-1 che, nonostante l’occasione fallita nel finale con Coronado, sta bene agli uomini di Stellone, che adesso potranno gestire con maggiore tranquillità la gara di ritorno, dopo essere usciti imbattuti dal Penzo, vero e proprio fortino durante la stagione regolare.

Collaudato assetto con difesa a 3 per i padroni di casa, che schierano nella retroguardia l’ex di giornata Andelkovic. La coppia d’attacco è composta da Litteri e Marsura. I rosanero rispondono con un 4-3-1-2 che vede Coronado sedersi in panchina, al fianco di Nestorovski. In campo, il giovane Antonino La Gumina e l’altro grande ex Moreo.

Il Venezia parte forte, premendo i rosanero nella metà campo difensiva, e il primo lampo è di Litteri, che anticipando la difesa avversaria con un colpo di testa mette di poco a lato sul primo palo. La risposta rosanero, al quarto d’ora, è affidata a una punizione dai venticinque metri di Trajkovski, messa in angolo a fatica da Audero. La formazione di Inzaghi prova a insistere, ma perlopiù ci prova con cross dalla trequarti, prontamente messi fuori da un impeccabile Rajkovic. Al Palermo, invece, manca spesso l’ultimo passaggio, come quando, alla mezz’ora, Andelkovic chiude in tuffo un lancio diretto a La Gumina. La prima frazione si chiude senza vere occasioni da rete, una situazione che tutto sommato sembra star bene ai siciliani.

Le due squadre rientrano in campo per l’inizio della ripresa senza effettuare sostituzioni, ma il vero cambio sembra nell’atteggiamento, più deciso alla ricerca del vantaggio da entrambe le parti. A riuscire nell’intento, all’ottavo minuto, è la formazione allenata da Stellone: Jajalo si infila in percussione sulla fascia sinistra e rimette al centro un pallone rasoterra, sul quale La Gumina stoppa e calcia a giro, beffando l’incolpevole Audero. Il Palermo prende fiducia, e Trajkovski sfiora l’immediato raddoppio con una gran botta dai venti metri, che termina di poco a lato alla destra della porta veneziana.

Il Venezia reagisce allo svantaggio, però, come fanno le grandi squadre, e nel momento di maggiore difficoltà pesca il gol del pareggio: Marsura rientra sul destro e calcia, la deviazione di Rajkovic in scivolata è beffarda e non lascia scampo a Pomini. La squadra di Inzaghi ritrova fiducia, e va anche vicina al gol del vantaggio sugli sviluppi di un calcio piazzato, quando Bellusci libera su una conclusione sporca di Domizzi. Ci prova Stulac qualche minuto dopo, ma la difesa rosanero, in apprensione, si salva ancora. I due tecnici provano a risolvere la situazione di punteggio inserendo forze fresche dalla panchina, ma Geijo e Coronado non riescono a piazzare il colpo vincente, nonostante il brasiliano, che ha sulla coscienza il rigore fallito con il Cesena, ci provi in tutti i modi, sia in contropiede che con il tiro da fuori.

Clamorosa la palla gol arrivata al 40′, quando su un errore in fase di impostazione di Modolo Coronado si invola verso la porta avversaria, ma calcia addosso ad Audero, lanciatosi alla disperata in uscita bassa. Un grande rimpianto per il Palermo, che avrebbe potuto mettere una seria ipoteca sulla qualificazione alla finale playoff, ma che parte comunque in situazione di vantaggio in vista del match di ritorno di domenica al Renzo Barbera.

TABELLINO

VENEZIA-PALERMO 1 – 1

VENEZIA (3-5-2): Audero; Andelkovic, Domizzi, Modolo; Bruscagin, Pinato (dal 37′ s.t. Fabiano), Stulac, Falzerano, Del Grosso; Litteri (dal 25′ s.t. Geijo), Marsura (dal 33′ s.t. Zigoni). A disposizione: Vicario, Russo, Frey, Cernuto, Zampano, Bentivoglio, Firenze, Soligo, Suciu. All.: F. Inzaghi.

PALERMO (4-3-1-2): Pomini; Rispoli, Bellusci, Rajkovic, Aleesami; Fiordilino (dal 21′ s.t. Gnahoré), Jajalo, Murawski; Trajkovski (dal 41′ s.t. Nestorovski); La Gumina , Moreo (dal 25′ s.t. Coronado). A disposizione: Maniero, Szyminski, Struna, Fiore, Ingegneri, Accardi, Chochev, Rolando, Balogh, Nestorovski. All.: Stellone.

Arbitro: Chiffi di Padova.

Note: ammoniti Stulac (V), Bellusci (P), Aalesami (P).

Marcatori: 8′ s.t. La Gumina (P), 12′ s.t. Marsura (V).