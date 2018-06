Le vittorie contro Sharapova e Kerber hanno consentito di preparare il terreno per la partita che vale il trono di regina del tennis femminile

Non capita tutti i giorni, neanche nel selvaggio tennis femminile orfano di Serena Williams, di vedere una partita che vale il trono di numero 1 del ranking WTA. Gli appassionati potranno assistervi domani, quando Simona Halep e Garbiñe Muguruza, si contenderanno, nella semifinale del Roland Garros, l’accesso alla finalissima di sabato e, contemporaneamente, il ruolo di regina del circuito.

L’attuale numero 1 del mondo Halep, infatti, si è imposta in tre set su una combattiva Angelique Kerber, che era riuscita a portare a casa il primo parziale al tiebreak, garantendosi così la possibilità di difendere il trono dall’assalto della sfidante spagnola, motivatissima a tornare al trionfo sulla terra parigina a distanza di due anni dalla prima volta.

Tomorrow: Muguruza vs Halep. Winner is number 1 — José Morgado (@josemorgado) 6 giugno 2018





Muguruza, dal canto suo, è stata letale nel quarto di finale contro Maria Sharapova, cui entrambe arrivavano riposate viste le vittorie ottenute di fatto senza giocare agli ottavi contro Tsurenko e Serena Williams. La campionessa in carica di Wimbledon ha concesso appena tre game a una Masha particolarmente in difficoltà al servizio, tornando a imporre il suo gioco potente da fondo campo che spesso le era mancato in questa stagione sulla terra rossa.

La Halep è attualmente al numero 1 del ranking WTA da 13 settimane, dopo un breve interregno di Caroline Wozniacki tra la fine di gennaio e quella di febbraio, mentre la Muguruza ha seduto sul trono per quattro settimane lo scorso settembre, raccogliendo l’eredità della Pliskova e cedendo proprio alla romena.