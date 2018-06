Il centrocampista arriva dall'Atalanta in prestito oneroso con obbligo di riscatto per 30 milioni complessivi

Bryan Cristante all'aeroporto (Fonte DiMarzio)

Terzo colpo per la nuova Roma di un Monchi letteralmente scatenato sul mercato in entrata, prima di dedicarsi alle cessioni necessarie per sfoltire la rosa. Dopo Coric e Marcano, è sbarcato a Fiumicino anche Bryan Cristante, per il quale nella serata di ieri è stato trovato l’accordo con l’Atalanta, sulla base di un prestito oneroso da 5 milioni con riscatto obbligatorio fissato a 25 milioni di euro.

Queste le prime parole da giallorosso di Cristante, accolto dai cronisti all’aeroporto: “Mi sento pronto, arrivare qui è sempre stato il mio obiettivo. Non vedo l’ora di poter giocare la Champions League con la maglia della Roma. Con Di Francesco parlerò nei prossimi giorni”. Il centrocampista classe 1995 sosterrà le visite mediche nella giornata di domani, prima di apporre la propria firma sul contratto che lo legherà al club capitolino per le prossime stagioni.