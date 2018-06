Ben 2,8 milioni di italiani hanno dovuto svincolare i propri investimenti o addirittura vendere la casa per far fronte alle spese mediche

Nel 2017 molte persone hanno pagato di tasca propria 40 miliardi di euro per esami e visite mediche, mai rimborsate dal Servizio sanitario nazionale. Sono stati, quindi, circa 7 milioni gli italiani costretti ad indebitarsi per far fronte alle spese mediche.

Sanità, 7 milioni di italiani indebitati per pagare le cure

Secondo quanto emerso dal rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute, presentato in occasione del Welfare Day, ben 2,8 milioni di italiani hanno dovuto svincolare i propri investimenti o addirittura vendere la casa per pagare le cure.