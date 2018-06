È stato arrestato lunedì pomeriggio dopo un inseguimento con la polizia nel Comasco

Un 44enne di origine marocchina, Rachid Assarag, è stato espulso con accompagnamento alla frontiera dalla polizia. L’uomo è considerato contiguo agli ambienti dell’estremismo islamico ed era già stato espulso per motivi di sicurezza dello Stato lo scorso maggio quando aveva manifestato segni di radicalizzazione religiosa durante la sua detenzione per reati comuni.

Il marocchino era rientrato con un visto di 10 giorni per presenziare a un’udienza al Tribunale di Piacenza. Tornato in Italia, l’uomo ha immediatamente tentato di far perdere le proprie tracce, ma è stato individuato ed arrestato dagli agenti della questura di Como.

Como, la cattura del marocchino radicalizzato

All’esito dell’udienza di convalida dell’arresto, il cittadino marocchino è stato rimpatriato in aereo da Venezia. È stato arrestato lunedì pomeriggio dopo un inseguimento con la polizia nel Comasco. L’uomo era tenuto sotto controllo dalla Digos dopo che non si era presentato a Piacenza a un’udienza in Tribunale per assistere alla quale aveva ottenuto il permesso di rientrare in Italia.

Assarag è sposato con una donna italiana residente nel Comasco e per questo la polizia aveva pensato si trovasse in zona. Alla vista degli agenti nei pressi della casa della moglie, il marocchino è salito su una Opel Corsa ed è scappato a tutta velocità sulla statale Como-Lecco: all’altezza di Albavilla la sua auto si è scontrata con una vettura di passaggio e si è ribaltata. L’uomo ha tentato di evitare l’arresto minacciando e colpendo di striscio gli agenti con un rasoio ma è stato immobilizzato ed arrestato. Sono 288 le espulsioni eseguite dal gennaio 2015 ad oggi, di cui 51 nel 2018.