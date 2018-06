L'uomo, un artigiano edile di 45 anni residente a Ponderano, è adesso ai domiciliari a casa di un amico

Un uomo di 45 anni è stato colto in flagrante mentre picchiava la moglie, di 11 anni più giovane, davanti ai figli. L’uomo, un artigiano edile residente a Ponderano, in provincia di Biella, è stato arrestato per maltrattamenti.

Biella, picchia moglie davanti ai figli: arrestato

La polizia è stata allertata dai vicini, allarmati dalle urla della donna, ed è immediatamente intervenuta sul posto procedendo con l’arresto. Il giudice Paola Rava ha convalidato lo stato di fermo dell’uomo e ha disposto poi i domiciliari in casa di un amico, con il permesso di uscire soltanto per andare a lavorare.