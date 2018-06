Secondo uno studio recente, bere caffè aiuta a far legare i membri di un gruppo di lavoro

Il caffè ci permette di essere non solo più concentrati ma anche più positivi con gli altri. E’ quanto dimostrato dallo studio dei ricercatori dell’Università della California a Davis e della Ohio State University, pubblicato sulla rivista Journal of Psychopharmacology. Secondo la ricerca, il caffè permette di far legare i membri di un gruppo di lavoro permettendo una collaborazione più efficace e più proficua.

Due esperimenti sul caffè

L’esperimento è stato condotto su 72 studenti universitari divisi in due gruppi messi di fronte a due prove. Nella prima prova un gruppo ha bevuto caffè prima di iniziare il dibattito su una questione considerata difficile, l’altro gruppo invece ha bevuto le tazzine a conclusione della conversazione. E’ stato notato che gli studenti del primo gruppo hanno espresso giudizi più positivi nei confronti degli altri membri rispetto a quelli del secondo.

Il test è stato ripetuto dando a un gruppo il caffè con caffeina e all’altro il decaffeinato. Anche in questo caso gli studenti che hanno bevuto caffè normale si sono dimostrati più attenti e più propositivi nei confronti di sé stessi e degli altri rispetto agli studenti a cui è stato offerto decaffeinato. E’ stato dimostrato così che bere caffè con caffeina aiuta i membri di un gruppo a parlare di più favorendo un team working efficiente.