Scatta in Francia il divieto per l’uso dei cellulari nelle scuole elementari e medie. La norma, approvata all’Assemblea nazionale, entrerà in vigore all’inizio del prossimo anno scolastico. La legge è nata da una proposta presentata dalla maggioranza di governo, La Republique en marche.

“È un segnale lanciato alla società“: ha dichiarato l’esecutivo.

Il parere degli altri partiti francesi

Sono stati favorevoli al testo i centristi del Movimento democratico e l’Unione dei democratici e degli indipendenti, mentre tutti gli altri gruppi parlamentari hanno denunciato l’iniziativa definendola una proposta “inutile”, un “imbroglio”, un'”operazione pubblicitaria”.