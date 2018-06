Affare definito: il portiere laziale si alternerà con Szczesny nel compito di raccogliere l'eredità di Buffon

Dopo l’addio di Gigi Buffon, la Juventus continua a puntare sulla consolidata formula che vede in rosa due portieri di alto livello. Così, al fianco di Wojciech Szczesny, dal prossimo anno ci sarà Mattia Perin, per il quale sono stati definiti tutti i dettagli con il Genoa, sulla base di un’operazione da 12 milioni di euro più altri 3 di bonus legati a risultati individuali e di squadra. Contratto quadriennale per il portiere azzurro, titolare nell’ultima amichevole con l’Olanda.

Di fatto già nei giorni scorsi, dal ritiro della Nazionale a Torino, Perin aveva certificato il proprio passaggio alla Juventus: “Di sicuro stare a Vinovo non può che far bene, qui si respira aria di vittorie. Nell’ultima stagione avevo detto al Genoa che c’era la possibilità che potessi andare via, mi sento pronto per il salto di qualità. Ho fatto un percorso che mi ha fatto maturare molto e sento di avere molto coraggio, lo stesso che mi ha fatto superare due infortuni gravi uno dietro l’altro. La Juve? Mi giocherei il posto ovunque. Avere un compagno di reparto forte non mi spaventa, sono molto cresciuto in questi anni, anche a livello caratteriale”.