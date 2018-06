Il Napoli tenta lo scippo ai bianconeri: il ds Giuntoli mette il terzino azzurro del Manchester nel mirino

Juventus e Napoli si danno, tanto per cambiare, aspra battaglia anche in sede di calciomercato. L’oggetto del contendere è Matteo Darmian, numero 36 del Manchester United valutato dagli stessi Red Devils 15 milioni di euro.

Napoli su Darmian

Darmian, dato per certo come nuovo acquisto della Juventus (e che aveva dato il suo ok al trasferimento in bianconero), vede adesso l’inserimento del Napoli, proprio quando la trattativa sembrava in dirittura d’arrivo. I partenopei, infatti, sono in cerca di un laterale destro: l’out azzurro rischia di rimanere scoperto con la partenza dell’albanese Hjsay (che ha una clausola per l’estero fissata a 50 milioni), e Darmian rappresenterebbe per il nuovo Napoli d’Ancelotti la soluzione ideale.

Piace anche l’ex Sassuolo Vrsaljko, in forza all’Atletico di Madrid, ma intanto il Napoli prepara l’offerta per il numero 4 azzurro Matteo Darmian, cercando così il clamoroso sorpasso sui i rivali bianconeri.