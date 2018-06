Il maiorchino continua la caccia all'undicesimo titolo sulla terra rossa parigina. A delPo la sfida tra giganti con Cilic

La pioggia, in questa stagione sulla terra rossa, è il miglior alleato di Rafael Nadal. Come a Roma la sospensione è stata fondamentale per ribaltare il terzo, decisivo set contro Sascha Zverev, così l’interruzione di ieri nel quarto di finale del Roland Garros con Diego Schwartzman, ha spianato la strada al maiorchino, che al rientro in campo, nella tarda mattinata di oggi, ha fatto un sol boccone dell’argentino tascabile, concedendogli le briciole e chiudendo sul punteggio di 4-6 6-3 6-2 6-2.

In semifinale, Nadal, che va a caccia dell’undicesimo titolo sulla terra parigina, se la vedrà domani con Juan Martin del Potro, che nella battaglia tra giganti si è sbarazzato in quattro set particolarmente tirati di Marin Cilic. Il croato, ancora una volta, fa i conti con i rimpianti, dopo esser stato 5-5 al tiebreak nel primo parziale ed essersi trovato avanti di un break. Per delPo, invece, un grande traguardo, e la possibilità di impensierire il dominatore del Roland Garros in semifinale, suo massimo risultato nel torneo dei moschettieri, eguagliando quella raggiunta nel 2009 e persa al quinto con Federer.