Sabato, nella finalissima, la romena andrà a caccia del primo titolo slam in carriera, alla quarta finale, la terza a Parigi

Simona Halep è una tennista in missione, e le sue rivali sono avvisate. La romena, nella semifinale del Roland Garros che valeva il trono del ranking WTA, ha difeso la propria posizione numero 1 dagli assalti di Garbine Muguruza, respinta con perdite ed eliminata con un secco 6-1 6-4, rimontando un break di svantaggio nel secondo set.

Una grande dimostrazione di forza da parte della Halep, che si presenta alla finale dello slam parigino da favorita, e attende la vincente della sfida tra Sloane Stephens e Madison Keys, rivincita dell’atto conclusivo degli US Open 2017.

La numero 1 del ranking, sabato, andrà a caccia del primo titolo major in carriera, alla quarta finale (la terza a Parigi), per interrompere una maledizione che finora l’ha vista come la più continua di tutto il circuito nell’ultimo anno e mezzo, ma mai capace di affondare il colpo decisivo nel momento clou.