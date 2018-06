Kelly Marie Tran è stata costretta a cancellare tutti post su Instagram a causa di commenti razzisti. L’attrice che interpreta il ruolo di Rose Tico in “Star Wars: Gli ultimi Jedi”, è la prima protagonista di origine asiatica della saga. La scelta non ha riscosso successo tra gli accaniti fan della saga che hanno riempito l’account Instagram della Tran con insulti di ogni tipo.

A difenderla è sceso in campo il regista Rian Johnson che in tweet ha scritto: “Sui social media alcune persone malate possono gettare delle ombre sul muro, ma in più di quattro anni abbiamo incontrato molti veri fan di Star Wars. Ci piace e non ci piace ma lo facciamo con umorismo, amore e rispetto. Siamo una vasta maggioranza, ma ci stiamo divertendo e lo stiamo facendo bene”.

On social media a few unhealthy people can cast a big shadow on the wall, but over the past 4 years I’ve met lots of real fellow SW fans. We like & dislike stuff but we do it with humor, love & respect. We’re the VAST majority, we’re having fun & doing just fine. https://t.co/yhcShg5vdJ

— Rian Johnson (@rianjohnson) 5 giugno 2018