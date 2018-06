Manca solo l'annuncio ufficiale, ma il tecnico spagnolo ha già firmato il contratto con il club friulano

Dopo un lungo corteggiamento a Quique Sanchez Flores, già orbitato all’interno della galassia Pozzo ai tempi del Watford, l’Udinese ha scelto il proprio nuovo allenatore. Non è l’ex Valencia, ma si tratta comunque di un profilo spagnolo molto intrigante: Julio Velazquez, nell’ultima stagione alla guida dell’Alcorcon. Il classe 1981, che diventerà il primo tecnico nato negli anni Ottanta a sedere su una panchina di Serie A, è già in sede per apporre la propria firma sul contratto che lo legherà al club friulano.

Un profilo a sorpresa, che dirà poco anche ai più appassionati di calcio spagnolo, visto che non ha mai allenato ad alti livelli. Allenatore sin dall’età di quindici anni, è stato per una breve parentesi tecnico del Villarreal, nella stagione di purgatorio vissuta in Segunda Division dal Submarino Amarillo, salvo poi esser rispedito ad allenare la squadra B a gennaio. L’unica esperienza in una massima divisione è quella in Portogallo, alla guida del Belenenses.

Nell’ultima stagione sulla panchina dell’Alcorcon, Velazquez ha ottenuto una salvezza tranquilla, guidando la formazione della comunità di Madrid al tredicesimo posto, con 52 punti.