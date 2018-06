Domenica 10 giugno gli abitanti di 761 comuni italiani sono chiamati ad eleggere il sindaco e a rinnovare il consiglio comunale e quello di circoscrizione

Domenica 10 giugno gli abitanti di 761 comuni italiani sono chiamati ad eleggere il sindaco e a rinnovare il consiglio comunale e quello di circoscrizione. In caso di ballottaggio nelle città con oltre 15mila abitanti si tornerà alle urne il 24 giugno.

Dove si vota

I capoluoghi di provincia coinvolti sono Brescia, Sondrio, Imperia, Treviso, Vicenza, Massa, Pisa, Siena, Ancona, Terni, Viterbo, Teramo, Avellino, Barletta, Brindisi, Catania, Messina, Ragusa, Siracusa e Trapani. Nello stesso giorno di domenica 10 giugno si voterà per rinnovare i consigli circoscrizionali del III e del VIII municipio di Roma Capitale. Sono sei i Comuni che sarebbero dovuti andare al voto, ma nei quali non sono state presentate liste elettorali. Si tratta del comune calabrese di San Luca, sciolto per infiltrazioni mafiose il 17 maggio 2013 dal Consiglio dei ministri e da allora senza sindaco né consiglio comunale, e cinque cittadine sarde (Austis, Magomadas, Ortueri, Putifigari e Sarule). Tutti saranno commissariati.

Ecco gli altri comuni dove si voterà, divisi provincia per provincia:

BERGAMO (11 Comuni): Aviatico, Capriate San Gervasio, Casnigo, Cenate Sopra, Mapello, Oltre il Colle, Paladina, Pianico, Piazzolo, Serina, Villa D’Ogna.

BRESCIA (18 Comuni): Agnosine, Barghe, Berlingo, Berzo Inferiore, Borno, Brescia, Castelcovati, Malonno, Manerbio, Milzano, Offlaga, Ospitaletto, Ponte di Legno, Quinzano D’oglio, San Zeno Naviglio, Soiano del lago, Toscolano Maderno, Trenzano

COMO (14 Comuni): Bulgarograsso, Carlazzo, Carugo, Cassina Rizzardi, Centro Valle Intelvi (nato il 1° gennaio 2018 per fusione dei Comuni di Casasco d’Interlvi, Castiglione d’Interlvi e San Fedele Intelvi), Cernobbio, Laglio, Lambrugo, Lurago d’Erba, Montemezzo, Mozzate, Rodero, San Siro, Sorico

CREMONA (4 Comuni): Capergnanica, Castel Gabbiano, Trescore Cremasco, Vaiano Cremasco

LECCO (4 Comuni): Calolziocorte, Oliveto Lario, Robbiate, Valvarrone (nato il 1° gennaio 2018 per fusione dei Comuni di Introzzo, Tremenico e Vestreno)

LODI (5 Comuni): Castelgerundo (nato il 1° gennaio 2018 per fusione dei Comuni di Cavacurta e Camairago), Cavenago d’Adda, Massalengo, Sordio, Turano Lodigiano

MANTOVA (6 Comuni): Borgo Mantovano (nato il 1° gennaio 2018 per fusione dei Comuni di Revere, Villapoma e Pieve di Coriano), Borgofranco sul Po, Castel Goffredo, Ceresara, Rodigo, San Martino dall’Argine

MILANO (12 Comuni): Arese, Bareggio, Basiglio, Bellinzago Lombardo, Bresso, Calvignasco, Cerro Maggio, Cinisello Balsamo, Cisliano, Gorgonzola, Opera, Zibido San Giacomo

MONZA E BRIANZA (8 Comuni): Brugherio, Carate Brianza, Cogliate, Lazzate, Macherio, Nova Milanese, Seregno, Seveso

PAVIA (9 Comuni): Alagna, Borgarello, Bornasco, Castello d’Agogna, Mezzanino, Nicorvo, San Damiano al Colle, Sommo, Vistarino

SONDRIO (7 Comuni): Albosaggia, Bema, Chiesa in Valmalenco, Cosio Valtellino, Gerola Alta, Sondrio, Teglio

VARESE (5 Comuni): Agra, Azzate, Jerago con Orago, Lonate Pozzolo, Venegono Superiore.