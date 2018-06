Uovo nell’insalata indigesto per Google, che ha deciso di rimuoverlo dall’emoticon. Lo ha rivelato con un tweet Jennifer Daniel, manager del gigante di Mountain View, introducendo peraltro una novità: ossia nuova salad emoji in stile ‘vegan friendly‘. Foglie verdi e pomodori condiranno infatti la nuova insalata virtuale.

There’s big talk about inclusion and diversity at Google so if you need any evidence of Google is making this priority may I direct your attention to the 🥗 emoji— we’ve removed the egg in Android P beta 2, making this a more inclusive vegan salad. pic.twitter.com/kzHY0A9ZjG

