È il grande giorno del debutto internazionale del neopremier Giuseppe Conte. In Canada, a Charlevoix, lo attende un G7 che molti commentatori politici definiscono “ad alta tensione”. Tanti infatti i temi spinosi sul tavolo dei leader mondiali: dazi, Iran, clima e rapporti con la Russia.

Conte avrà a margine anche i suoi primi incontri bilaterali, primi fra tutti quelli con Angela Merkel e Jean Claude Juncker. La Casa Bianca fa sapere che Trump lascerà il vertice sabato mattina per preparare l’incontro con Kim a Singapore, mentre Putin vola in Cina dove un incontro a Qingdao, con Rohani e forse Kim Jong-un, si prefigura come un anti-summit.

G7, Conte vola in Canada: Salvini e Di Maio dettano la linea

Da Roma, Salvini apre alla linea Trump sui dazi mentre Di Maio riafferma che il governo italiano “non sarà supino alla volontà di altri governi“. E con Giuseppe Conte in viaggio verso il Canada, è stato proprio Matteo Salvini a presiedere ieri pomeriggio il primo consiglio dei ministri del nuovo governo in qualità di ‘vicepremier anziano‘.

Salvini è stato poi accolto da protagonista al ricevimento per la festa dell’Indipendenza russa in ambasciata, intrattenendosi anche per mezz’ora in privato con l’ambasciatore Sergey Razov. Sulle sanzioni, dice poi, che il governo ha “le idee chiare” e rilancia su dazi, migranti e sicurezza. Era toccato invece a Di Maio, ieri all’assemblea della Confcommercio, chiarire “che l’Iva non aumenterà e le clausole di salvaguardia saranno disinnescate”.

G7, il Canada legalizza la marijuana

Il Senato canadese ha votato a favore della legalizzazione della marijuana a scopo ricreativo, facendo del Canada il primo Paese anti-proibizionista nel gruppo del G7. Il Senato, che si è espresso con 56 voti favorevoli e 30 contrari, ha però incluso alcuni emendamenti che dovranno essere valutati alla Camera per procedere verso l’approvazione definitiva della legge.

