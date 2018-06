L'allarme è stato lanciato alle 5 del mattino, nella corsia che porta a levante, all'altezza dei bagni Lido. Si indaga

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente stradale costato la vita a un trentenne in corso Italia, sul lungomare di Genova. L’uomo era alla guida di una moto. Il motociclista è stato ritrovato a terra in fin di vita da alcuni automobilisti.

L’allarme è stato lanciato alle 5 del mattino, nella corsia che porta a levante, all’altezza dei bagni Lido. Inutili i tentativi di rianimarlo, per oltre un’ora, da parte degli operatori del 118. La polizia municipale indaga.