L'Ispettorato Nazionale del Lavoro contesta ad Amazon di aver superato il limite delle quote per l'utilizzo di "lavoratori somministrati"

Dopo aver superato il limite delle quote per l’utilizzo di “lavoratori somministrati”, Amazon Italia Logistica dovrà assumere 1.300 interinali che potranno chiedere la stabilizzazione dal primo giorno del loro utilizzo. La decisione è stata notificata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in seguito agli accertamenti effettuati nei confronti della società. Non è invece emerso alcun dettaglio importante dalle verifiche fatte sui controlli a distanza dei lavoratori.

Amazon Italia, il risultato delle verifiche

Dopo aver effettuato le verifiche cominciate il 7 dicembre, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha contestato ad Amazon Italia di aver adoperato, nel periodo da luglio a dicembre 2017, i lavoratori somministrati “oltre i limiti quantitativi individuati dal contratto collettivo applicato”.