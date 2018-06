Difficile per i rossoneri la pista che porta al belga Fellaini. Il centrocampista chiede 10 milioni d'ingaggio. Mentre Ceballos è in uscita dal Real Madrid

Marouane Fellaini resta un nome da tenere a mente per il futuro del centrocampo del Milan: ma il calciatore belga – per adesso impegnato con la propria nazionale ai Mondiali di Russia 18 – svincolato dal Manchester United, chiede troppo in termini di ingaggio (10 milioni di euro).

La speranza, per Fellaini, è quella di mettersi in mostra quest’estate in Russia con i diavoli rossi del Belgio, per ritornare in auge, facendo così lievitare il suo valore e rendersi appetibile ad altre concorrenti. Il Milan resta alla porta, certo, ma pare che il capelluto Fellaini speri in un futuro a tinte diverse da quelle rossonere.

Alternativa Ceballos

La dirigenza milanista, per intenderci Fassone e Mirabelli – attualmente imbrigliata nelle problematiche del fair play finanziario e delle relative sanzioni Uefa – rovistando tra i nomi di mercato, pare abbia trovato nel madrileno Dani Ceballos il profilo giusto per una mezz’ala di centrocampo di qualità.

Il giocatore spagnolo, in forze al Real Madrid, non ha affatto trovato spazio ai Blancos nell’arco di questa stagione (solo 4 timbri da titolare, per lui, nell’ultima Liga spagnola). Dani, allora, strizza l’occhio al Milan: l’impalcatura della trattativa c’è, ma bisognerà attendere nuovi risvolti.