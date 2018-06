La casa giapponese ha annunciato il congedo del pilota abruzzese, pronto a trasferirsi al team italiano per il 2019

Dopo due anni avari di soddisfazioni, le strade di Andrea Iannone e della Suzuki sono destinate a separarsi. Il pilota abruzzese, infatti, è stato di fatto scaricato da parte della scuderia di Hamamatsu, che ha annunciato con una nota di non averlo confermato per la prossima stagione del campionato Moto GP, ringraziandolo per il contributo nello sviluppo della moto e per i risultati ottenuti.

La Suzuki, non è un mistero, affiancherĂ ad Alex Rins Joan Mir, proveniente dalla Moto 2 dove ha centrato due podi in questa stagione con il Marc VDS Racing Team. Per Iannone, invece, è pronto un ritorno in Italia, dove aveva ottenuto buoni risultati con la Ducati: stavolta, però, non sarĂ a Borgo Panigale, bensì a Noale, casa dell’Aprilia, dove sarĂ compagno di scuderia del confermato Aleix Espargaro.