Il maiorchino concede le briciole a del Potro nel match di semifinale. Domenica la sfida all'austriaco

Rafael Nadal torna in finale, nel torneo che è ormai casa sua. Nella semifinale del Roland Garros, il maiorchino ha concesso le briciole a Juan Martin del Potro, lasciandogli appena sette giochi. Con il successo odierno, il numero 1 del ranking ATP si garantisce la possibilità di continuare a sognare l’undicesimo titolo sulla terra rossa parigina, un record impressionante, segno del dominio impresso sulla superficie amata dal nativo di Manacor.

L’ultimo ostacolo tra Rafa e l’undecima, domenica, sarà Dominic Thiem, l’unico giocatore in grado di batterlo sul rosso nelle ultime due stagioni, un anno fa a Roma e il mese scorso a Madrid. Anche l’austriaco arriva relativamente fresco all’appuntamento con quello che sarebbe il suo primo titolo slam, dopo aver liquidato in tre set l’ottimo Marco Cecchinato.

Il conteggio totale degli scontri diretti, tuttavia, vede in netto vantaggio Nadal, avanti 6-3, e vincitore nei due precedenti al Roland Garros, la semifinale dello scorso anno e il secondo turno del 2014, quando Thiem si affacciava per la prima volta al tour come un potenziale protagonista sulla terra battuta.