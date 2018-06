Justin Kluivert è ad un passo dal club capitolino: la Roma ha trovato l'accordo con l'Ajax

Justin Kluivert è vicinissimo dal vestire la maglia giallorossa nella prossima stagione. La Roma, infatti – da tempo sulle tracce del giocatore – ha trovato l’intesa con l’Ajax, club proprietario del cartellino del figlio d’arte Justin Kluivert, figlio di Patrick, ex calciatore di Milan e Barcellona.

Le cifre

Operazione da 25 milioni di euro (in realtà 20+5 di bonus) quella che porterà il giovane attaccante esterno olandese in quel di Trigoria, dove già aspettano ansiosi l’arrivo di Kluivert, previsto per il weekend. Monchi, il ds della Roma, ha risolto anche il nodo relativo al contratto di Kluivert, che firmerà un quinquennale da 2 milioni a stagione, mentre a Mino Raiola (procuratore del calciatore) andranno 4 milioni di euro per l’operazione di mercato portata a termine, in quanto detentore del 20% del cartellino di Kluivert.

Altre idee

Ma Monchi non vuole fermarsi qui: dopo aver praticamente messo in cascina, con Kluivert, il quarto colpo dell’estate 2018 (i precedenti Coric, Marcano e Cristante), il ds della Roma non vuole interrompere il feeling con i lancieri olandesi, perché ha messo nel mirino il loro trequartista Hakim Ziyech. Occhio dunque all’interessante asse di mercato Roma-Amsterdam, perché Ramón Rodríguez Verdejo (per tutti Monchi) potrebbe assestare, neanche a metà giugno, la manita giallorossa di mercato.