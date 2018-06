Le regioni più apprezzate dai vacanzieri sono soprattutto Puglia e Sicilia, mentre l'automobile rimane il mezzo preferito

Si prospetta un’estate all’insegna della vacanza made in Italy. L’85% degli italiani preferisce l’Italia, con Puglia e Sicilia che sono le mete più gettonate per le vacanze. Dati alla mano che emergono da uno studio realizzato dall’Istituto Piepoli per Confturismo-Confcommercio.

Dalla ricerca emerge prolungamento della durata media delle vacanze fino a superare le 5 notti per viaggio, con 2 italiani su 3 che trascorreranno ‘fuori porta’ più di 3 notti.

L’indice di gradimento del viaggiatore italiano, elaborato da Confturismo-Confcommercio in collaborazione con l’Istituto Piepoli, registra a inizio giugno un valore di 67 punti, in crescita di un punto percentuale rispetto alla precedente rilevazione. La propensione a viaggiare è dunque in forte aumento nell’ultimo quadrimestre, dato che da febbraio a maggio il valore è cresciuto di 7 punti percentuali, da 60 a 67.

Perché trascorrere le vacanze in Italia?

Le motivazioni relative alla voglia di trascorrere le vacanze in Italia sono legate alla convenienza (in termini di rapporto qualità-prezzo), bellezze naturali e paesaggistiche, clima, qualità dell’ambiente e offerta enogastronomica.

Quali sono le regioni più apprezzate?

Le regioni più apprezzate dai vacanzieri sono soprattutto Puglia e Sicilia, che occupano rispettivamente Puglia e Sicilia. Seguono poi Emilia Romagna e Calabria al terzo posto, Toscana e Sardegna.

Il mezzo più adoperato dai vacanzieri è l’auto

Quasi la metà dei viaggiatori sceglierà l’automobile per raggiungere la propria destinazione, contro il 18% che utilizzerà l’aereo e l’8% il treno.