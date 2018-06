Secondo una recente ricerca a determinare la presenza di pancetta sarebbe il microbiota intestinale

A determinare la presenza di gonfiore e grasso addominali sarebbero i batteri intestinali assunti attraverso il cibo. Lo dimostra uno studio della ricercatrice italiana Cristina Menni realizzato al King’s College di Londra e pubblicato sulla rivista Nature Genetics. La ricerca di Menni evidenzia l’importanza per il nostro organismo del microbiota, cioè l’insieme dei batteri presenti nell’intestino che compongono la comunemente nota flora intestinale.

Il microbiota infatti, reagendo al cibo immesso nell’intestino, è capace di regolare l’accumulo di grasso intestinale. Ad intervenire sono i composti chimici e le molecole rilasciate dalla flora intestinale che attivandosi saranno in grado di stabilire la presenza della cosidetta “pancetta” o, tutt’al più, di gonfiore. La ricerca di Cristina Menni ha inoltre dimostrato che le proprietà dei batteri intestinali sono in parte ereditarie, sebbene per l’80% siano modificabili con una dieta.

Come modificare e contribuire al benessere del microbiota

E’ infatti una scoperta notevole che determinerà la creazione e somministrazione di diete personalizzate per lo più a base di fibre e vitamine con l’aggiunta anche di integratori. Tra i cibi da consumare per aiutare le funzionalità della flora intestinale si collocano per esempio i cibi fermentati come lo yogurt, le mandorle crude, la papaya e l’ananas ma anche il pompelmo, i frutti rossi, la mela con la buccia, i cereali integrali e il tè nero.

Anche lo stile di vita può aiutare a ristabilire il benessere del microbiota. Per esempio si rivela utile concedersi qualche momento di relax per ridurre ansia e stress che determinano la formazione del cortisolo, bere molta acqua per aumentare la diuresi e ridurre il consumo di sale preferendo spezie saporite per condire i nostri piatti come il pepe di Cayenna utile per eliminare il gonfiore addominale.