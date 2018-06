Dovremmo almeno considerare zero tariffe, zero barriere, rottamandole tutte", ha detto Trump ai colleghi, secondo quanto riporta Politico. "E i sussidi?", avrebbe replicato il premier canadese Justin Trudeau

La prima complessa giornata del G7 di Charlevoix, in Canada, è alle spalle, ma per il premier Giuseppe Conte non è ancora tempo di bilanci. Con l’Unione europea i toni sono rimasti pacati, nonostante la linea espressa a favore del dialogo con Mosca. Il presidente Donald Trump, dal canto suo, ha proposto ai leader del G7 di valutare la possibilità di eliminare tutte le tariffe, a quanto pare facendo un passo indietro rispetto all’escalation protezionistica sbandierata alla vigilia del vertice.

“Dovremmo almeno considerare zero tariffe, zero barriere, rottamandole tutte”, ha detto Trump ai colleghi, secondo quanto riporta Politico. “E i sussidi?”, avrebbe replicato il premier canadese Justin Trudeau. Secondo Politico, le dichiarazioni di Trump sono state interpretate dagli altri leader come retoriche: “Lo considereremo come un punto di partenza”, è stato il commento della cancelliera tedesca Angela Merkel.

G7, la proposta di Trump sui dazi: “Zero tariffe, zero barriere”

Lo stesso presidente francese Emmanuel Macron ha riferito ai cronisti che “sono stati fatti passi avanti” al G7 sul commercio che vede i Paesi Ue e il Canada intenti a convincere Trump a rinunciare ai dazi sull’acciaio e l’alluminio importati in Usa. Sia il Canada e sia l’Ue hanno presentato ricorso all’Organizzazione mondiale del commercio (Wto) contro i dazi di Trump e annunciato ritorsioni.

“Condividiamo un continente: l’Europa. Una storia e valori comuni”, aveva twittato il presidente francese Macron al termine del primo incontro bilaterale con il neopremier italiano. Ma la più grande soddisfazione per Conte arriva dal plauso incassato da Trump per aver sostenuto la sua proposta di riportare la Russia al tavolo dei grandi. Palazzo Chigi però ha precisato che “Roma non decide da sola” e la stessa Angela Merkel sottolinea l’unanimità degli europei nel condizionare la svolta ad un progresso nella crisi ucraina.

G7, Trump e Putin lavorano a distanza

Sui dazi, afferma in serata Macron, “c’è la volontà da tutte le parti di trovare un accordo“. Trump, intanto, tra poche ore potrebbe lasciare Charlevoix, prima della fine del summit. In contemporanea a Qingdao, in Cina, l’anti vertice dei Paesi della Shanghai Cooperation Organization (Sco), con Putin, Xi Jinping e Rohani.

Foto da Twitter.