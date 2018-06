Il fine settimana 9-10 giugno all'insegna della tradizione e dei prodotti freschi

Il fine settimana 9-10 giugno all’insegna della tradizione e dei prodotti freschi. Un modo come un altro per passare il weekend in famiglia, tra gli amici e in assoluto relax. Dal ‘Rezia Cantat’ di Chiavenna alla ‘Sagra dal Scarpasoun’ di Reggio Emilia, dalla ‘Sagra del fiore di zucca fritto’ di Pisa al ‘Fior di Cacio’ di Perugia.

A Chiavenna per il ‘Rezia Cantat’

Chiavenna (Sondrio) sarà teatro, da venerdì 8 a domenica 10 giugno, dell’evento ‘Rezia Cantat‘, dove la musica dei cori di montagna sarà la principale protagonista. Quattromila voci completeranno la carovana corale sulle Alpi Retiche, che coinvolge gruppi musicali provenienti da Italia e Svizzera.

Inoltre sono presenti 132 cori, per oltre 260 ore di esibizioni canore che si propongono di mantenere viva la tradizione del canto di montagna.

A Reggio Emilia per la ‘Sagra dal Scarpasoun’

A Montecavolo di Quattro Castella, in provincia di Reggio Emilia, si svolge da sabato 9 a domenica 10 giugno la ‘Sagra dal Scarpasoun‘. Un’occasione per assaggiare l’erbazzone, una gustosa torta salata a base di spinaci e parmigiano reggiano tra l’altro protagonista di una bella tradizione.

C’è anche la gara tra chi mangerà più erbazzone, mentre per i più piccini, domenica 10 alle ore 10.30 è previsto il corso “mini erba chef“, riservato ai bambini dai 3 ai 10 anni. Domenica mattina si svolge anche la Minimagnalonga, ossia unacamminata sulle colline, con visite e degustazioni alle aziende agricole della zona.

Da non perdere poi il mercato artistico-artigianale, il mercato contadino, la mostra fotografica e di fumetti e tanti giochi in piazza.

A Pisa per la ‘Sagra del fiore di zucca fritto’

Fine settimana all’insegna dei fiori di zucca fritti nel centro storico di San Maniato, un borgo toscano in provincia di Pisa. Si tratta della ‘Sagra del fiore di zucca fritto‘ dove, sino al 10 giugno, sarà possibili gustare tante prelibatezze della cucina proposti dagli stand gastronomici.

Da non perdere anche spettacoli di musica e cabaret, mercatini con i prodotti tipici della cucina e dell’artigianato e serate di festa.

A Perugia per il ‘Fior di cacio’

A Vallo di Nera, in provincia di Perugia, si tiene sino al 10 giugno l’evento ‘Fior di cacio‘. I prodotti caseari sono i protagonisti assoluti della mostra. Si parte sabato mattina con la mostra-mercato di prodotti tipici e artigianali, esposizioni di prodotti e strumenti dei casari oltre naturalmente a degustazioni gratuite ed educational sui formaggi con abbinamenti a confetture, tartufo, vino e birre. Da non perdere anche la musica e i balli dei gruppi folkloristici, le passeggiate a dorso d’asino per bambini e ragazzi.

Domenica pomeriggio c’è la cosiddetta ‘Maxi Ricottta’ di Fior di Cacio, accompagnata dai Cavalieri della Tavola Apparecchiata e con la Premiazione dei migliori formaggi.