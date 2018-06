Il centrocampista del River Plate era già stato protagonista quattro anni fa con Sabella in panchina

A meno di una settimana dal via dei Mondiali 2018, l’Argentina è costretta a un cambio nell’elenco dei convocati. Nella giornata di ieri, infatti, Manuel Lanzini ha riportato la rottura del legamento crociato in allenamento, obbligando il commissario tecnico Jorge Sampaoli a sostituirlo. La scelta è ricaduta su Enzo Perez, ex di Benfica e Valencia attualmente in forza al River.

[SELECCIÓN MAYOR] El volante Enzo Pérez será el futbolista que reemplazará a Manuel Lanzini en la convocatoria. pic.twitter.com/0mUb7ygs7r — Selección Argentina (@Argentina) 9 giugno 2018



L’Argentina sta preparando a Barcellona i Mondiali di Russia 2018, e nelle prossime ore si trasferirà nel suo ritiro russo. Enzo Perez ha vinto il ballottaggio con altri elementi, tra i quali il romanista Perotti, anche sulla base del fatto che, giocando in Sud America, non ha beneficiato di vacanze nelle ultime settimane, e dunque può presentarsi in piena forma partita all’appuntamento con la Coppa del Mondo.

Quattro anni fa Perez fu uno degli alfieri dell’Albiceleste guidata dal suo vecchio mentore Sabella, già con lui all’Independiente, che raggiunse la finale con la Germania salvo arrendersi ai supplementari al goal tedesco firmato da Mario Gotze.