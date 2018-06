Dai più ovvi Messi e Ronaldo fino ai potenziali difensori goleador come Ricardo Rodriguez e Sergio Ramos

Dopo aver completato la prima parte della guida all’asta del Fantamondiale, con i consigli ruolo per ruolo sui migliori colpi e le possibili scommesse, è il momento di passare in rassegna i rigoristi delle 32 squadre che parteciperanno ai Mondiali di Russia 2018, uomini che possono fornire bonus importanti in partite bloccate come quelle che di norma caratterizzano la Coppa del Mondo.

Alcuni, i vari Messi, Ronaldo, Griezmann, Salah e Neymar, sono piuttosto ovvi, e di certo non sarà facile acquistarli senza svenarsi. Ci sono, però, dei difensori che potrebbero risultare decisivi dagli undici metri: su tutti Sergio Ramos, autoproclamatosi specialista della Spagna. Se vi interessano alternative a costi contenuti, Ricardo Rodriguez è da tempo il rigorista designato per la Svizzera, e dopo una stagione deludente al Milan il suo valore in sede di asta sarà sicuramente più basso rispetto alle manifestazioni precedenti. Può valere una scommessa anche l’ex Genoa Granqvist, che calcerà in caso di massima punizione per la Svezia.

Guardando alle nazionali in cui c’è competizione per chi debba essere il rigorista, Özil parte leggermente avanti rispetto a Thomas Müller nelle fila della Germania, mentre dovrebbe essere Modric, e non l’amico Rakitic, il tiratore designato per la Croazia. Ballottaggio serrato tra Suarez e Cavani per l’Uruguay, in vantaggio il centravanti del Barcellona.

Arabia Saudita: Al-Abed.

Argentina: Messi.

Australia: Cahill.

Belgio: E. Hazard.

Brasile: Neymar.

Colombia: Falcao.

Corea del Sud: Son.

Costa Rica: Bryan Ruiz.

Croazia: Modric.

Danimarca: Eriksen.

Egitto: Salah.

Francia: Griezmann.

Germania: Özil.

Giappone: Honda.

Inghilterra: Kane.

Iran: Azmoun.

Islanda: G. Sigurdsson.

Marocco: Ziyech.

Messico: Hernandez.

Nigeria: Moses.

Panama: Tejada.

Perù: Farfán.

Polonia: Lewandowski.

Portogallo: Cristiano Ronaldo.

Russia: Dzagoev.

Senegal: Mané.

Serbia: Tadic.

Spagna: Sergio Ramos.

Svezia: Granqvist.

Svizzera: Rodriguez.

Tunisia: Chikhaoui.

Uruguay: Suarez.