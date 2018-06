Gara condotta in maniera magistrale dal tedesco, in testa dal primo all'ultimo giro sul circuito canadese

Sebastian Vettel c’è. Sul circuito di Montréal, per il GP del Canada di Formula 1, il tedesco ha riportato la Ferrari al successo, conducendo con grande autorevolezza la gara dal primo all’ultimo giro per prendersi la cinquantesima vittoria in carriera. Sul podio, con lui, la Mercedes di Bottas e Max Verstappen, che ha tenuto alle spalle il compagno di scuderia Ricciardo. Solo quinto un delusissimo Hamilton, alle prese con problemi di potenza, che cede a Vettel il primo posto nella classifica mondiale.

Vettel, alla partenza, mantiene la posizione su Bottas, mentre un poco brillante Raikkonen viene infilato da Ricciardo al via. Subito out, già al primo giro, il padrone di casa Stroll, dopo un contatto con Hartley, autore di un’ottima qualifica, con annesso intervento della safety car per rimuovere i detriti rimasti sul tracciato.

Vettel in testa alla corsa martella sull’acceleratore, tenendo a distanza la Mercedes, mentre già prima del ventesimo giro il primo pit stop regala a Ricciardo una posizione, consentendo all’australiano di scavalcare Hamilton, in difficoltà e preoccupato per le prestazioni del suo motore. Raikkonen, momentaneamente terzo, sa di dover guadagnare per difendere la posizione al momento della sua sosta ai box, e continua a premere con le ultrasoft, ma non riesce a scalzare il campione del mondo in carica.

I big mantengono le posizioni senza particolari scossoni, anche dopo i pit stop di Vettel e Bottas, mentre Fernando Alonso, al trecentesimo GP in Formula 1, è costretto all’ennesimo ritiro di questa esperienza in McLaren, a causa di un problema all’hertz. Hamilton prova l’inseguimento a Ricciardo, ma l’australiano firma il giro veloce di giornata, sgombrando ogni dubbio.