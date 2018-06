Un'auto, per cause in corso d'accertamento, è caduta da una scarpata di Monte Pellegrino. Le vittime sono due ragazzi di 28 anni

Un’auto, per cause in corso d’accertamento, è caduta da una scarpata di Monte Pellegrino. Due le vittime, Simona Messina e Pietro Torres, entrambi di 28 anni. Sul posto vigili del fuoco e ambulanza. Sono state difficili le operazioni di recupero.

Da una prima ricostruzione sembra che la vettura, una Mercedes Classe A, abbia rotto il muretto di protezione della scarpata e sia caduta giù dal terzo tornante, lato Mondello. Le operazioni di recupero dei corpi sono state molto delicate. Ad intervenire tre squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale, compreso il nucleo Saf (Speleo alpino fluviale) che ha battuto palmo a palmo la zona per verificare la presenza di altre persone coinvolte nell’incidente ed eventualmente disperse.

Sul luogo della tragedia anche le volanti della polizia e gli agenti della municipale che hanno chiuso il tratto alla circolazione di pedoni e ciclisti, per attendere l’arrivo del medico legale. I rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente sono in corso. Da accertare anche l’orario in cui si è verificato lo schianto.

La ragazza che è stata sbalzata fuori dall’abitacolo e il ragazzo è rimasto dentro al mezzo con la cintura di sicurezza allacciata.