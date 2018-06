Una vera e propria festa per grandi e piccini che sono potuti salire sull'imbarcazione della Marina militare italiana. Stamattina si sono presentati circa duemila curiosi

Porto Palermo - fila per vedere l'Amerigo Vespucci

L’Amerigo Vespucci, per due giorni, si è mostrata in tutto il suo splendore ai palermitani e ai turisti. Una vera e propria festa per grandi e piccini che sono potuti salire sull’imbarcazione della Marina militare italiana attendendo compostamente in fila. E si sono registrate lunghissime code anche di tre o quattro ore per potere salire. Stamattina si sono presentati circa duemila curiosi e il capitano del vascello ha rassicurato dicendo che tutti saliranno sull’imbarcazione.

La storia dell’Amerigo Vespucci

La prestigiosa imbarcazione, dal 22 febbraio 1931, accoglie gli allievi ufficiali dell’accademia di Livorno per l’addestramento. L’equipaggio è composto da 270 militari tra uomini e donne, tutti indispensabili per manovrare la nave. Solo per aprire tutte le vele, ad esempio, servono 250 persone che lavorino contemporaneamente. Tra le curiosità, quella che riguarda il ‘letto’ su cui si dorme. Tutti gli allievi sulla Vespucci dormono in amaca che viene montata la sera e smontata l’indomani mattina. Con la mole di equipaggio tutto lo spazio deve essere razionalizzato.

Altra nota curiosa è che l’equipaggio fa la raccolta differenziata. In una zona dell’imbarcazione ci sono dei grossi contenitori dove si raccoglie la carta, il vetro, carta cartone e anche l’umido.