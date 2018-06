Tutto pronto allo stadio Benito Stirpe di Frosinone per la semifinale di ritorno tra la formazione ciociara e il Cittadella, valevole per i playoff di Serie B. Ai padroni di casa, forti del pareggio strappato all’andata al Tombolato, basta un’altra X per garantirsi la finale contro il Palermo, che si è imposto nell’altro doppio confronto con il Venezia di Inzaghi.

Queste le scelte di formazione dei due tecnici Longo e Venturato in vista del match (calcio d’inizio alle ore 21:00). Il Frosinone si schiera con il consueto 3-5-2, con la coppia Dionisi-Ciano in avanti. Tanti cambi per Venturato, che rilancia da titolare Vido al fianco di Strizzolo, turnover necessario considerando le tre partite nel giro di sette giorni.

TABELLINO

FROSINONE-CITTADELLA 1 – 0

FROSINONE (3-5-2): Vigorito; M. Ciofani, Terranova, Krajnc; Matarese, Chibsah, Gori, Soddimo, Crivello; Dionisi, Ciano. A disposizione: Bardi, Russo, Frara, Besea, Beghetto, Verde, Koné, Maiello, Sammarco, Citro, Volpe. All.: Longo.

CITTADELLA (4-3-1-2): Alfonso; Salvi, Adorni, Varnier, Benedetti; Bartolomei, Iori, Lora; Schenetti; Vido, Strizzolo. A disposizione: Paleari, Pelagatti, Liviero, Pezzi, Maniero, Pasa, Arrighini, Chiaretti, Fasolo, Kouamé. All.: Venturato.

Arbitro: Nasca della sezione di Bari.

Marcatori: 2′ s.t. Gori (F).