Il maiorchino centra l'undicesimo titolo in carriera sull'amata terra rossa parigina, è il diciassettesimo slam

Un dominio senza fine. Rafa Nadal, nella finale del Roland Garros, piega in tre set un ottimo Dominic Thiem, con un 6-4 6-3 6-2 forse anche troppo severo rispetto alla qualità del gioco mostrato, che vale l’undicesimo titolo sulla terra rossa di Parigi, a certificare una continuità di rendimento sulla superficie più amata che mai si è vista nella storia del tennis. Per il maiorchino si tratta del diciassettesimo torneo dello Slam in bacheca, a tredici anni dalla prima coppa dei moschettieri.

La partita ha avuto l’andamento che ci si aspettava, con Thiem a bombardare con il dritto da fondo campo e Rafa a riprendere qualsiasi cosa, costringendo l’austriaco a indietreggiare sui suoi recuperi e spingendolo gradualmente spalle al muro. Nel momento chiave del primo set, sul 5-4 Nadal, il giustiziere di Marco Cecchinato è stato però vittima dell’emozione, e ha ceduto il servizio, compromettendo di fatto la sua partita, almeno sul piano psicologico.

Nei successivi due parziali, infatti, la solfa è stata sostanzialmente la stessa, con la differenza che Thiem ha ceduto già a inizio set la battuta, consegnando a Nadal il controllo già in avvio. Un punteggio, quello inflitto al numero 8 ATP, che non rispecchia probabilmente i valori visti in campo, ma che è indice della diversa capacità di gestione nei momenti chiave di Rafa, che ha vissuto un unico secondo di preoccupazione quando, a terzo set già avviato, ha accusato un crampo dopo un recupero, prontamente smaltito.