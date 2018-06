Sui social i tifosi romanisti sono già pronti ad accogliere il figlio d'arte, in arrivo dall'Ajax per 18 milioni di euro

L’account Twitter in lingua inglese della Roma è un bacino sconfinato di meme e ironia social, e adesso inizia anche a fornire indizi importanti sul mercato dei giallorossi. Pochi minuti fa, infatti, è stato pubblicato un cinguettio che raffigurava un fumetto del direttore sportivo Monchi in compagnia dei nuovi acquisti Marcano, Coric e Cristante, e di un quarto giocatore misterioso, con il volto coperto dall’emoji di un lupo.

Monchi making moves pic.twitter.com/usuAEVjMNk — AS Roma English (@ASRomaEN) 10 giugno 2018



Per gli osservatori più attenti non è stato difficile riconoscere il calciatore mascherato: si tratta di Justin Kluivert, al centro da mesi di una trattativa con l’Ajax che, ormai, sembra essere giunta a compimento, sulla base di un accordo da 18 milioni di euro complessivi. L’immagine, la avrete capito, è quella utilizzata come copertina di questo articolo, un’esultanza del figlio d’arte olandese dopo una rete con la maglia dei lancieri.