Dalla federazione non sono ancora arrivate comunicazioni, ma l'ipotesi esonero è concreta al momento

I Mondiali di Russia 2018 devono ancora cominciare, eppure l’Argentina ha già fatto collezione di cattivi presagi. A partire dalla mancata amichevole con Israele, dopo le pressioni provenienti dal fronte palestinese, passando per la rottura del crociato di Lanzini, sostituito da Enzo Perez. Al peggio, però, non c’è fine, ed ecco arrivare, come una bomba a orologeria, al momento dello sbarco in Russia, una notizia shock riguardante il commissario tecnico Jorge Sampaoli.

L’ex allenatore del Siviglia, infatti, è stato accusato da un giornalista locale di aver molestato una cuoca all’interno del centro federale in cui i giocatori dell’Albiceleste hanno iniziato la preparazione alla Coppa del Mondo. Complice del CT, in questa vicenda, la federcalcio argentina, l’AFA, che secondo il giornalista starebbe facendo di tutto per coprire la notizia e nascondere la realtà dei fatti.

Non sono stati ancora emessi comunicati ufficiali in difesa di Sampaoli, e secondo voci provenienti dal Sud America si starebbe facendo largo l’ipotesi di un clamoroso esonero, ad appena quattro giorni dal via della rassegna di Russia 2018. Insomma, non c’è pace per l’Argentina, che da oggi sarà al lavoro nel bunker di Bronnitsy.