Jefferson Tomalà aveva aggredito con un coltello i poliziotti, giunti sul posto a seguito di una chiamata della madre

Un intervento della polizia in via Borzoli, a Genova, è sfociato nel sangue. Un ragazzo sudamericano di 20 anni, dopo aver aggredito gli agenti con un coltello, è stato ucciso da alcuni colpi esplosi da un poliziotto.

L’agente è ora indagato per omicidio colposo per eccesso colposo nell’uso delle armi.

Inoltre il pubblico ministero Walter Cotugno disporrà l’autopsia di Jefferson Tomalà e la perizia balistica per accertare la dinamica dei fatti.

Genova, la ricostruzione dei fatti

Il fatto è accaduto domenica in via Borzoli. La madre della vittima aveva chiamato il 112 per chiedere aiuto e protezione dal ragazzo che, a seguito di una lite, minacciava di aggredire lei e il marito.