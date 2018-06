Fortunatamente non si registrano feriti ma gravi disagi alla viabilità di Sampierdarena e al traffico ferroviario tra Genova e Savona.

Un tir ha urtato un sottopasso ferroviario danneggiando i binari a Samperdarena. Fortunatamente non si registrano feriti ma gravi disagi alla viabilità di Sampierdarena e al traffico ferroviario tra Genova e Savona.

Genova, tir contro sottopasso ferroviario: traffico in tilt

Lo scontro è avvenuto poco prima delle 10 in via Pacinotti. Sembra che l’autista del camion abbia calcolato male l’altezza del sottopasso e abbia urtato il ponte ferroviario, danneggiando i binari. Sono intervenuti sul posto la polizia locale e i vigili del fuoco per rimettere sul cassone del tir il materiale ferroso perso durante l’urto. I tecnici della Rete ferroviaria italiana stanno intanto effettuando accertamenti per valutare i danni riportati dai due binari. La linea per Savona è al momento sospesa: i passeggeri provenienti dal ponente devono scendere a Sestri.





Foto Twitter di ViganòAmbrogioSergio