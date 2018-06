Bracerie, forni, spiedi e una maxigrigliata da record "per aiutare con equilibrio e buonsenso a fare scelte consapevoli e non cadere in pericolose mode estreme"

Coldiretti ha indetto, per il 15 giugno, la Giornata nazionale della bistecca (#bisteccaday) “per aiutare con equilibrio e buonsenso a fare scelte consapevoli e non cadere in pericolose mode estreme“. Saranno organizzate bracerie, forni, spiedi e una maxigrigliata da record alla presenza di allevatori, industriali, commercianti, consumatori, cuochi e gourmet supportati da rappresentanti del mondo scientifico “per la prima operazione verità sulla carne italiana e i suoi primati”.

Giornata della bistecca, da Coldiretti “La rivincita della carne”

L’organizzazione agricola fa sapere che l’appuntamento è per le 9 al villaggio della Coldiretti di Torino, con l’apertura straordinaria dei Giardini Reali Superiori. Non è casuale la scelta del Piemonte, che “è la regione con il primato italiano nella valorizzazione delle carni da razze storiche italiane”.

Un evento a favore dei benefici della carne. Durante la giornata, infatti, verrà presentato da Coldiretti il report “La rivincita della carne“, in cui si sottolinea che la maggior parte degli italiani “nonostante gli allarmismi infondati, le provocazioni e le campagne diffamatorie, non rinuncia a un alimento determinante per la salute”.

Non ci sarà solo carne nei menu a 5 euro della Giornata della bistecca. Esperienze gourmet con il miglior cibo italiano potranno soddisfare diversi gusti. Con Campagna Amica, verrà dato spazio anche al più grande mercato a chilometro zero e non mancherà l’appoggio all’iniziativa “La spesa sospesa”. Infine, un viaggio alla scoperta della Fattoria italiana con #Stocoicontadini.