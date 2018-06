Elena Morali e Scintilla avvistati in scooter a Formentera

Buone notizie per i fan: è tornato il sereno tra Elena Morali e Scintilla. I due sono di nuovo insieme e hanno festeggiato il riavvicinamento con una vacanza a Formentera. La crisi era stata dalla storia nata sull’Isola dei Famosi fra la showgirl e Marco Ferri. Ma il vero amore trionfa e la Morali ha scelto il comico di Colorado per ritornare sulle spiagge e nelle acque cristalline di Formentera.

Elena Morali annuncia ai fan il riavvicinamento con Scintilla

A dare la notizia la stessa Elena Morali nelle sue stories su Instagram. “Siamo a Formentera – dice la Morali – e per la vostra gioia c’è Sci”. I due infatti raccontano l’inizio della loro vacanza dopo un giro dell’isola in scooter. E la conferma arriva anche dagli scatti pubblicati. “Solo io e il mare”, scrive la Morali in un post. Ma verrebbe da dire, non poi così sola avendo di nuovo al suo fianco l’amato Scintilla.