Mateo Kovacic, centrocampista croato numero 23 dei Blancos, può partire quest'estate. Juventus e Manchester City alla porta

Mateo Kovacic è in uscita dal Real Madrid. Il talentuoso centrocampista ex Inter – in forza al club madrileno – cerca spazio per giocare di più. Nonostante le tre Champions League conquistate con il club spagnolo, il centrocampista non è mai stato impiegato con continuità.

Gli estimatori

Kovacic piace in Italia – in particolare alla Juventus che sarebbe pronta a tessere una trattativa con il club di Florentino Perez – ma anche all’estero, con il City di Guardiola che non riuscendo ad arrivare al napoletano Jorginho potrebbe virare, appunto, sul numero 23 Blancos di nazionalità croata.

Kovacic intanto pensa alla sua Nazionale, di scena ai prossimi mondiali in Russia 18: proprio lì Mateo potrebbe ritrovare il giusto spolvero, calcando con continuità il terreno di gioco. Sicuramente suggestivo il suo ritorno in Italia – dopo i trascorsi all’Inter – specie se il club interessato si chiama Juventus, acerrima rivale dei nerazzurri. I bianconeri stanno rimodellando il proprio centrocampo: l’ufficialità di Emre Can dal Liverpool, infatti, dovrebbe arrivare in settimana, ma Marotta e Paratici non si fermano qui, intenti a mettere a segno un nuovo colpo di mercato per rimpolpare il centrocampo della Juve in vista della prossima stagione.