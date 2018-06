È stato dimostrato dallo studio presentato a EuroHeartCare2018, il congresso della Società europea di cardiologia

Stare da soli non è solo un male per la psiche ma anche un elemento negativo per il cuore. La solitudine, secondo quanto dimostrato dallo studio presentato a EuroHeartCare2018, il congresso della Società europea di cardiologia, aumenta infatti le malattie cardiovascolari.

Solitudine, un male per il cuore

Sono stati 13.463 i pazienti coinvolti nello studio, affetti da cardiopatia ischemica, aritmia, insufficienza cardiaca o malattia della valvola cardiaca.

“La solitudine è un forte segnale che può indicare la morte prematura, il peggioramento della salute mentale e una minore qualità della vita nei pazienti con malattie cardiovascolari. Viviamo in un’epoca in cui la solitudine è più presente e gli operatori sanitari dovrebbero tenerne conto nella valutazione del rischio”, ha detto Anne Vinggaard Christensen, ricercatrice del Copenhagen University Hospital.