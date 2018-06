Dopo essere stato fermato, è stato arrestato anche per resistenza a pubblico ufficiale

Vince Vaughm, fonte Wikimedia Commons

È stato arrestato per guida in stato di ebbrezza l’attore comico Vince Vaughn, noto per per la sua partecipazione in film come “Old School”, “Palle al balzo”, e “2 single a nozze – Wedding Crashers”. L’uomo, 48 anni, è stato fermato a Manhattan Beach, a sud di Los Angeles, ed era in compagnia di un altra persona.

Secondo il sito Tmz, l’attore avrebbe bevuto un po’ troppo, superando la soglia stabilita dalla legge. Dopo essere stato fermato, è stato arrestato anche per resistenza a pubblico ufficiale ed è stato rilasciato dopo aver pagato una cauzione.

