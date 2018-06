“È tempo di nuove sfide”, scrive su Instagram Laura Forgia che ha deciso di lasciare il programma di Rai 2 “I fatti vostri” dove è stata co-conduttrice al fianco di Magalli.

L’ex professoressa dell’Eredità, che ha partecipato anche come tentatrice a Temptation Island, ha scritto un lungo post su Instagram dove ha voluto ringraziare tutti e condividere con chi la segue i motivi della sua scelta, personale e professionale.

Ecco cosa ha scritto:

In questi giorni ho deciso con fatica ma con determinazione, di non essere nella splendida Piazza dei Fatti Vostri per la prossima stagione tv. Non è una scelta facile, molte persone potrebbero pensare che lasciare un programma che mi ha dato tanta popolarità sia una cosa assurda. Due anni fa ho deciso di non partecipare alla sesta stagione de l’”Eredità”. Anche in quell’occasione non è stato facile ma sicuramente, non avrei mai avuto la possibilità un anno dopo di entrare nella grande famiglia di Raidue. Ora però è tempo di nuove sfide. Sono curiosa, ho sempre voglia di sperimentare e sento di non precludermi altre strade. Vivrò tra Milano e Londra, dove lavorerò nel mondo della moda e delle serie televisive. La scelta di lasciare la splendida Piazza dei Fatti Vostri è personale. Ringrazio di cuore la rete e Michele Guardi’ che mi hanno dato la possibilità di crescere professionalmente e umanamente. E poi, lavorare al fianco di Giancarlo Magalli è stato stimolante e costruttivo. Lavorerei tutta la vita al fianco di “Gianchino”☺! Non lascio comunque la tv italiana e se arriveranno proposte di impegni più circoscritti sarò felice di valutarle. Sono italiana, amo questo paese e amo lavorare anche qui. Grazie a tutti coloro che hanno creduto in me, che mi hanno incoraggiato, insegnato, coccolato e che mi hanno fatto sentire parte di una grande famiglia. Ma soprattutto grazie a tutti voi che mi seguite e che mi riempite di complimenti. Senza il calore del pubblico questo non sarebbe un mestiere per cui vale la pena affrontare il duro lavoro che c’è dietro ad una trasmissione televisiva. grazie!!! Vi abbraccio tutti Laura. #grazie